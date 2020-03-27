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Akıncı:Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Karpaz Bölgesinde De Yasağa Uyulması Çağrısı Yaptı

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Akıncı:Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Karpaz Bölgesinde De Yasağa Uyulması Çağrısı Yaptı
Akıncı:Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Karpaz Bölgesinde De Yasağa Uyulması Çağrısı Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yayılma eğilimi gösteren korona virüsüne odaklanarak mücadeleyi yoğunlaştırmak gerektiğini, bunun da evde kalmakla olabileceğini belirterek, çok zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması çağrısını yineledi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kapraz bölgesine de bu yasağın gereklerinin yerine getirilmesini isteyen Akıncı, “Aslında sevdiklerimize yardımcı olduğumuz bilinci içinde hareket etmeliyiz. O nedenle hepinize evinizde kalın, sağlıklı kalın, güvenle kalın” dedi.

Mustafa Akıncı bugün evinden yaptığı videolu çağrıya “Sevgili yurttaşlarım, sizlere yeniden seslenme ihtiyacı duydum. Sizlere daha önce yaptığım çağrıyı hatırlatmak ihtiyacını duydum. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, uymamız gereken kuralların başında, mutlaka ama mutlaka kendimizi dışarıdan izole etmektir. Yani, evimizde kalmaktır. Bakın bugün ben de size evimden konuşuyorum” sözleriyle başladı.

Bugün yayılma eğilimi gösteren korona virüsüne odaklanarak mücadeleyi yoğunlaştırmak gerektiğini kaydeden Akıncı, bunun da evde kalmakla olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, saat 14.00’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Karpaz bölgesi insanına da seslenerek, “Onlar da bu yasağa uysunlar, gereklerini yerine getirsinler” dedi.

“Bu yasak dışında kalan tüm yurttaşlar da lütfen çok ama çok zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Bu virüs belasını ancak bu şekilde yenebiliriz” diyen Akıncı, bu mücadelede görev yapan sağlık personeli, belediye çalışanları, polis ve buna benzer elzem işlerde görevinin başında olanlara canı gönülden teşekkür etti.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Çok kutsal bir görev yapıyorlar. Bizler de bu mücadelenin başarıya ulaşması için mutlaka ve mutlaka onlara yardımcı olmamız lazım. Davranışlarımızla onların çabalarını zorlaştırmak yerine yardımcı olmamız lazım. Aslında onlardan çok sevdiklerimize yardımcı olduğumuz bilinci içinde hareket etmeliyiz. O nedenle hepinize evinizde kalın, sağlıklı kalın, güvenle kalın ve bu mücadeleye yardımcı olun. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum” 

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