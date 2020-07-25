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SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

AKLIMIZLA  ALAY  ETMEYİN !!!

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Ayşegül Garabli

23 günde 23 pozitif vaka !!!

Tabi ki bu tespit edilenler.

Peki ya edilemeyenler ?

Test yapılmadan ya da test yapılsa bile sonucu çıkmadan evlerine ve otellere gönderilenler?

Onların temas ettikleri?

Misal daha dün yaşanan bir olay.

Ülkeye kumar oynamak için gelen bir kişi test yapıldıktan sonra otele gönderiliyor ancak bu kişi odasında sıkıldığı için otelin casino bölümüne iniyor ve keyfine bakıyor.

Ancak sonuç pozitif çıkınca sağlık bakanlığı tarafından otel aranıp, kişinin hastaneye gitmesi gerektiği söyleniyor.

Otel yetkilileri  bu kişiyi kendi araçları ile hastaneye götürüyor ve sonrasında da kameralar yardımı ile bu kişinin otelde temas ettiği otel çalışanlarını tespit edip , otelde karantinaya alıyor.

Peki bu kişinin uçakta, alanda ve otele gelene kadar temas ettiği kişiler ???

Bu sadece bir örnek.

Onlarca kişi “ evlerinde izole olacaklarına dair” taahhüt imzalayarak evlerine gitti ve ne yazık ki bir çoğu bu taahhütü yerine getirmedi.

Dolayısıyla sadece tespit edilen 23 pozitif vaka var.

Bu bile vahim bir durum.

Peki karantinasız girişlerin bu sonuçları doğuracağını bilmek çok mu zordu  ki karantina uygulaması kaldırıldı??

Hadi hükümet ve sağlık bakanı böyle olacağını öngöremedi diyelim.

Halk isyan etti, doktorlar, sağlık çalışanları ve sağlık örgütleri isyan edip uyarılarda bulundu.

Doktorlar, hastane kapasitesinin artık sınırları zorladığını söyledi.

Bunlar da mı sağlık bakanlığını ve hükümeti uyandırmadı.

En sonunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve yasayla desteklenen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de isyan etti.

Kısa vadede Türkiye'den gelen çok sayıda hasta çıkması , hastanenin tıkanması, ve hastane servisleri ile bakanlık arasında başlayan gerilim nedeniyle,

1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Türkiye'den gelecek yolculara 7 gün karantina uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Sefer sayısının artırılması ile birlikte vaka sayılarının da artacağını ve bu artış hızı ile hastane alt yapısının baş etmesinin mümkün olmadığını düşünen komite“İngiltere'den gelen vatandaşlara uygulanan 7 gün karantina sistemiTürkiye'den gelecek yolculara da uygulansın” dedi.

Muhtemelen bu karar Sağlık Bakanı tarafından Bakanlar kuruluna götürecek ve imzalanıp yürürlüğe girecek.

Çünkü haklı ve gayet yerinde bir karar.

Ancak bunların olacağı belli değil miydi?

Belliydi !!

Hadi diyelim bunların olacağını çocuklar  bile öngörürken bu güne kadar görmediniz.

Hadi diyelim halkın ve sağlık çalışanlarının seslerini duymadınız ama şimdi iş içinden çıkmaz bir hal aldı diye önlem almanız gerektiğinin farkına vardınız(!)

Peki neden 1 Ağustostan itibaren?

1 Ağustosa kadar Kumar için, turizm için, bayram tatili için gelen gelmiş olacak, virüs yayılmış olacak, ondan sonra karantina ne işe yarayacak?

Amaç ne?

Kusura bakmayın ancak bu karar resmen aklımızla alay etmektir.

Ya bu günden itibaren sefer sayılarına kısıtlama getirerek, karantina uygulamasını hemen uygulayın ya da aklımızla alay etmeyin.

Madem karantinasız giriş kararını neden aldığınıza mantıklı bir açıklama getiremiyorsunuz,

mademböyle bir karar alınması için baskı gördüğünüzü dile getiriyorsunuz,

O zaman bu baskıyı yapanları pandemi hastanesi yapma konusunda da ikna(!) edin.

 

 

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