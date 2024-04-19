Akpınar DP ile ilgili dezenformasyon olduğunu ileri sürdü

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile iddialara yanıt verdi.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “Gün içerisinde her zaman bilinen kişiler tarafından başlatılan, farklı sosyal medya hesapları ile dezenformasyon içeren yaklaşımlar ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Akpınar, “Hükümet programı ve protokolünde var olan esaslar kapsamında, Demokrat Parti; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı tüm kurum ve kuruluşların yönetiminde gerekli olan kararları ve veya atamaları asaleten yapmaktadır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Son Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ataması konusunda; atama kararında, konunun hassasiyeti sebebiyle geçici bir sorunun yaşanmış olduğunu kamuoyumuz bilmektedir. Genel Başkanlar düzeyinde gerçekleşen istişarede, sorunun iç insiyatifle çözülmesi sağlanmıştır. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu, atama ve veya görevlendirme yapmaya bağlı bulunduğu yasalar tahtında yetkilidir. Genel Başkan Yetkisini kullanma aşamasında, Parti Genel Sekreteri olan şahsımla istişare ederek sürecin yasalarımız çerçevesinde ilerlemesine ve ilgili atamanın yapılmasını gerçekleştirmiştir.”

Akpınar, “Demokrat Parti, halkımız için sorumluluk üstlendiği herhangi bir kurum ve veya daireyi, koalisyonun herhangi bir siyasi temsiliyetine teslim etmemiştir. Yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılmaya çalışılan bilgi paylaşımlarına halkımızın itibar etmemelidir. Demokrat Parti, Parti Meclisi kararlarını icra etmede Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu ile bütünsel hareket boyutunda her zaman bir ve birlikte hareket etmektedir” açıklamasını yaptı.