  • BIST 1.076
  • Altın 476,678
  • Dolar 7,2293
  • Euro 8,4968
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka

Aksoy: "Akdeniz'de gerginliğin artmasına neden olan taraf Türkiye değil Yunanistan'dır"

» »
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil Yunanistan'dır" dedi.
Aksoy: "Akdeniz'de gerginliğin artmasına neden olan taraf Türkiye değil Yunanistan'dır"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil Yunanistan'dır" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'nin Oruç Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex ilan etmesinin ardından "Bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren eylemlere son verin" açıklamasına, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. 

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir" açıklamasını yaptı. 

 

Aksoy'un yazılı açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere Oruç Reis araştırma gemimizin ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve Hükümetimizin 2012 yılında TPAO’ya verdiği ruhsat sahaları dahilindeki, geçtiğimiz Temmuz ayı için planlanan sismik araştırma faaliyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir süre askıya alınmıştı.

Almanya ve AB’nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla yaptığımız bu iyi niyet jesti karşılık görmemiştir.

Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine bugün itibariyle başlamıştır.

Yunanistan’ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Daha önce defaatle dile getirdiğimiz üzere, Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

Türkiye gösterdiği iyi niyete bir kez daha karşılık bulamamış olmasından hareketle, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmayı sürdürecek ve daha önceden yapılan planlama çerçevesinde faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir.

Akdeniz’de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan’dır. Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz’in “tek sahibi benim“ anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır.

Türkiye kendisine karşı oluşturulan şer ittifaklarını yerle yeksan edecek kudret ve kararlılık ile imkan ve kabiliyetlere sahiptir.

Öte yandan bölgedeki askeri varlığımız, herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup, tamamen, gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 2280 test 8 yeni vaka10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:20
  • KKTC'de bugün 2280 test yapıldı, 8 pozitif vaka10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:20
  • Özyiğit:Seçim istihdamları toplumun geleceğinden çalıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:09
  • Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Hakan Ataöv hayatını kaybetti10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:08
  • "Rastgele PCR testi yapılması acil önem taşıyor"10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:00
  • Akansoy:Doğu Akdeniz'deki gelişmeler her an sıcak bir çatışmaya gebedir10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:47
  • Hintkeneviri ziraatinden yakalanan zanlıya 4 gün daha tutukluk10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:38
  • Seçim yasaklarına 2 gün kala 2 istihdam da Dışişleri Bakanlığı'na yapıldı10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:18
  • Kaya Palazzo otelin park yerinde bir erkek cesedi bulundu10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti