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Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde Kıbrıs’ın Renkleri Vardı

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Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde Kıbrıs’ın Renkleri Vardı
Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde Kıbrıs’ın Renkleri Vardı

Her yıl 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nin altıncısı, Kültür Dairesi himayelerinde ve Telsim’in desteğiyle İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda açıldı.

"Yüz Eserde Güzel Ülkem” temalı sergi, Algım Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören çocukların, öğretmenlerinin de katkılarıyla ülkemizin önemli değerlerini ve sembollerini kendi hayal dünyalarıyla restmettiler.

Sergi açılışında konuşma yapan Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, “Algım ailesi olarak her yıl Telsim’in de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz görsel sanatlar sergilerimizin bu yılki konusu "Yüz Eserde Güzel Ülkem" temasını renklerle tuvale döktük. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşamakla birlikte, içinde bulunduğumuz tüm güzellikleri resmetmeye çalışan çocuklarımız, tertemiz kalpleriyle sevgilerini de katarak bu güzel Adamızı tanıtmaya çalıştılar”. dedi.

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Etkinliğin açılışını Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle yapan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Şirket olarak Algım Özel Eğitim Merkezi’ni, hem sporda hem de sanatta desteklemekten her zaman büyük keyif aldık. Bu yıl 6.’sı gerçekleştiren Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde özel çocukların yaptığı eserleri görmek bizleri gururlandırıyor. Bizler burada oldukça her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Resimleri incelerken hem çok gururlandığını hem de duygulandığını belirten Tüz, “Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz”. Bir dünya markası olan Vodafone Grup Şirketi olarak, tüm teknolojik altyapımızı özel gereksinimli bireylerin faydasına olacak kampanyalar ve projeler için seferber etmeyi de sürdüreceğiz” dedi. Tüz, engelleri aşmak için değil, engelleri birlikte ortadan kaldırmak için her zaman özel çocukların yanında yer alacaklarını da belirtti.

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