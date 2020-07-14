Ali Kişmir’den Akıncı’ya eleştiri: “Zahmet bile etmedi! Tarih bunu da yazar!”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Bilişim Suçları Yasası’nı onaylamasına ilişkin, şahsi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Kişmir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı keşke bizlerin görüşme talebine cevap verseydi ve Bilişim Yasası ile ilgili görüşlerimizi bir de bizden dinleseydi!..
Zahmet bile etmedi!..
Tarih bunu da yazar!..
Yarın 12:30’da KTÖS lokalinde Basın Emekçileri Sendikası olarak bu konuda basın toplantısı düzenliyoruz...
Konuşma sırası bizde!!!”
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