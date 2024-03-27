Alikko ve Caher'e İskele'de tam not

İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat Günleri devam ediyor. 29 Mart’ta son bulacak kültür&sanat günleri, dün (25 Mart) akşam İskele AKM’de Kıbrıs Türkü'nün muhteşem ikilisi, gönüllerde taht kuran Alikko ile Caher’in folklorik tiyatro oyunuyla muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı. İki perdelik komedi türündeki oyun, İskele AKM’yi dolduran tiyatro severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ALİKKO İLE CAHER, İSKELE AKM’DE DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Kıbrıs kültürü ve sanatı için mücadele eden, Kıbrıs Türk tiyatrosuna emek veren önemli isimlerden Tiyatro Sanatçısı Osman Balıkçıoğlu ile merhum Tiyatro Sanatçısı Kemal Tunç’un 1960’lı yılların ortasında Bayrak Radyosu’nda haftalık skeçler şeklinde, bir radyo tiyatrosu olarak hayat verdiği Alikko ile Caher karakteri, günümüzde Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nin dansçıları ve oyuncuları tarafından hayat bulmaya devam ediyor. Radyo skeçlerindeki olayların belli bir sıra içinde yeniden uyarlanmasıyla İskele Belediyesi 13. Kültür&Sanat günleri kapsamında İskele AKM’de, seyircisiyle buluşan Alikko ile Caher, büyük alkış aldı.

Kıbrıs Türkü’nün kendi değerlerinin sahnelendiği, kıyafetiyle, müziğiyle, lehçesiyle, dansıyla harmanlanan Alikko ile Caher’i, tiyatro severlerin yanı sıra İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa ile FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de izleyenler arasındaydı.