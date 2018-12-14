Alışkanlıkların Etkileri ve İnternet Kullanımı Konusunda Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Bilgiler Verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel konferansta; akran zorbalığı, madde kullanımı, ebeveyn – ergen birey kuşak çatışması, ergen yaşlarda başlayan ikili ilişkilerde kız öğrencilerinin gördüğü psikolojik şiddet ve aile içi şiddet hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Alışkanlıklar ile İnternetin Sosyal ve Psikolojik Etkilerini Anlattı…

Alışkanlıklarının esiri olmuş insanın hayatını başka insanların ve olayların yönettiğini, bu kişilerin alışkanlıklarının ve bağımlılıklarının oluşturduğu labirentte kaybolduklarını belirten Barış Başel, alışkanlıkların genellikle zararlı ve dengesiz duygular içerdiklerinden, peşin hükümlere, sağlıksız düşüncelere, davranışlara sebep olduğu ve bu durumun kişinin yeteneklerini kullanmasını ve geliştirmesini engellediğinden söz etti.

İnternetin sosyal ve psikolojik boyutu hakkında bilgiler veren Başel, internette fazla vakit geçiren gençlerin, sosyal ilişkilerine zarar verdiğini vurgulayarak internetin doğru kullanıldığı sürece hayatımızı çok kolaylaştıran bir icat olduğunu söyledi. Artık teknolojik bir çağda yaşadığımızı, doğru kullanıldığı sürece yararlarının çok olduğunu ifade eden Başel, bağımlılıklarımızın bizi mutsuz, başarısız, doyumsuz ve tatminsiz yaptığını fark ettiğimiz andan itibaren bu bağımlılıklarımızı mutlaka kontrol altına almamız gerektiğini ve irademizin gerçek gücünü göstermemiz gerektiğine dikkat çekti. Barış Başel, her türlü bağımlılığından kurtulan kişinin öğrenmeye açık olduğunu, anlama ve algılama kabiliyetinin arttığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.