Alkollü halde meyhanede kavga çıkardı!

11.04.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde müşteri olarak bulunan O.T.(E-29), 397 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran işletme sahibini iterek darp etmiş ve takmakta olduğu gözlüğünün de yere düşmesine sebep olduktan sonra, ayağı ile kasten gözlüğün üzerine basıp camının çatlamasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıs, işletme önünde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada polis tarafından suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.