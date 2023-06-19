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Almanya'da algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi enflasyonun 3 katı

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Allianz Trade araştırması, Almanya'da mayıs ayında algılanan enflasyonun yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik oranın neredeyse üç katı olduğunu ortaya koydu.
Almanya'da algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi enflasyonun 3 katı

Allianz Trade'nin araştırmasına göre, Almanya'da tüketiciler tarafından algılanan enflasyon ile resmi olarak belirlenen enflasyon arasında büyük bir uçurum var. 

Allianz Trade, Almanya’da algılanan ve gerçek enflasyona yönelik araştırmasının sonuçların yayınladı. Buna göre, Almanya’da tüketiciler tarafından mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik enflasyonun neredeyse üç katı düzeyinde. 

Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi. 

Ancak psikolojik yönler, demografik ve bölgesel farklılıklar ile bireysel tüketici davranışları da tüketicilerin, fiyat artışlarını resmi enflasyon verisinden farklı değerlendirmesine neden olabiliyor. 

Araştırmada, “Bu da çarpık bir tablo ve algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında güçlü bir uyumsuzluk yaratmaktadır.” denildi. 

AVRUPA İÇİNDE DE BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR 

Avrupa Birliği’ndeki enflasyonun son zamanlarda ortalama yüzde 8'in üzerinde olduğu hatırlatılan araştırmada, "Avro bölgesinde mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 6,1 oldu. Bununla birlikte, enflasyon ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Mayısta bu aralık, Yunanistan'da yüzde 2,8'den Polonya'da yüzde 13,0'e ve Macaristan'da yüzde 21,5'e çıktı." bilgisi verildi. 

Araştırmada, birliğin en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı hatırlatılarak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizinin Alman hane halkının enerji faturasının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğu, Alman hükümetinin ise buna elektrik ve gaz fiyat freni ile karşılık verdiği belirtildi. 

Araştırmada, "Bir bütün olarak Avro bölgesinde, zayıf avro enflasyonu artırdı. Çünkü zayıf avro ile petrol ve gaz gibi dolarla ticareti yapılan emtialar daha pahalı hale geldi." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Son aylarda Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını Temmuz 2022’den beri 400 baz puan artırması nedeniyle güçlenen avrodan faydalandığı aktarılan raporda, bu nedenle ülkede üretici ve toptan eşya fiyatlarının 2022 sonbaharından bu yana düştüğü ve bunun da enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı ifade edildi. 

Allianz Trade kıdemli ekonomisti Jasmin Gröschl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının “önemsiz” olmadığını vurgulayarak, “Çünkü algılanan enflasyonun, örneğin satın alma davranışı söz konusu olduğunda, tüketici davranışları üzerinde güçlü bir etkisi var. Dolayısıyla bu farklılık ekonomi ve şirketler için olduğu kadar faiz politikası için de önemli rol oynuyor.” ifadesini kullandı. 

Gröschl, Rusya'ya coğrafi yakınlık, enerji ve gıda ithalatına bağımlılık, fiyatları düşürmek için devlet müdahalesi ve ilgili para biriminin gücünün enflasyondaki temel faktörler olduğunu vurguladı. 

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