Almanya'da Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası Meclis'ten geçti

Almanya'da Federal Meclis, sığınmacılar ve göçmenlerin ülkede iş bulmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yeni göç yasasına ilişkin tasarıyı kabul etti.

Tasarı, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden milletvekillerinin oylarıyla Meclis'ten geçti.

388 milletvekilinin lehte oy kullandığı tasarıya 234 ret oyu verildi, 31 vekil ise çekimser kaldı.

Muhalefetteki muhafazakar Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden milletvekilleri, niteliksiz işçilerin Almanya'ya girişini kolaylaştıracağını iddia ettikleri yasa tasarısının aleyhinde oy kullandı.

Almanya hükümeti yeni düzenlemeyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen göçmenlerle iş gücü açığını kapatmayı ve Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Göçmenlere yönelik, Kanada'da uygulanan puana dayalı sisteme benzer bir modelin uygulanması bekleniyor.

Bu kapsamda ülkeye gelen işçilerin ebeveynleri dahil aile üyelerini getirme hakkı olacak.

Almanya'da bulunan sığınmacılar da bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Geçtiğimiz aylarda Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK), Almanya'daki şirketlerin yarısından fazlasının nitelikli işçi eksikliği nedeniyle boş pozisyonları doldurmakta zorlandığını açıkladı.

DIHK'nin 22 bin şirketle yaptığı ankette, işe almada zorluk yaşayan şirketlerin oranı şimdiye kadarki en yüksek seviyedeydi ve yüzde 53'ü açık pozisyonları olduğunu söylüyordu.

Tasarı neleri içeriyor?

Yeni düzenleme çalışma haklarının yanı sıra eğitim göçünü de teşvik ediyor, sığınmacılar için daha fazla fırsat yaratmayı hedefliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda prosedürleri devam eden sığınmacılar mesleki eğitime başlama imkanı kazanacak.

Ancak bu, düzensiz göç için "yanlış teşvikler" yaratmamak amacıyla sadece geriye dönük olacak ve yeni sığınmacılara bu imkan tanınmayacak.

Öte yandan puan sistemine dayalı "Fırsat Kartı" uygulamasıyla en az iki yıl süreli yabancı bir mesleki eğitim ya da üniversite diplomasına sahip kişiler deneme çalışmalarına ya da yarı zamanlı istihdam fırsatlarına erişebilecek.

Fırsat Kartı almak için dil becerisi, iş deneyimi, yaş ve Almanya ile bağlantılar da dikkate alınacak.

Diğer taraftan Almanya'ya turist vizesiyle gelen ve ülkede iş bulan kişilerin artık ülkelerine dönerek çalışma izni için yeniden işlem yapması gerekmeyecek.

İş bulan kişiler yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya'da çalışmaya başlayabilecek.

Koalisyon hükümeti ayrıca eğitim amaçlı göçü de teşvik etmeyi hedefliyor.

Eğitim amaçlı göçün teşvik edilmesi için ise yabancı öğrencilerin geçimlerini sağlamak üzere Almanya'da stajyer olarak çalışmalarına izin verilecek, Almanya'da bir eğitim yeri aramak amacıyla ikamet etmenin şartları da kolaylaştırılacak.

Bu yönde ikamet unvanı verilebilecek azami yaş yükseltildi, ikamet izni için azami kalış süresi de 9 aya çıkarıldı.

Aynı zamanda yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanakları genişletilecek.

Mart ayında oluşturulan yasa tasarısı sadece "çekirdek aile" birleşimini mümkün kılarken daha sonra yapılan iyileştirmelerle tasarının nihai halinde yabancı nitelikli işçinin ebeveynlerinin de Almanya'ya gelebilmesi gibi haklara yer verildi.