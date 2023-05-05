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Alzheimer hastalarını sevindirecek buluş

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Yeni bulunan bir ilacın Alzheimer tedavisinde kısmi başarı sağladığı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı bildirildi.
Alzheimer hastalarını sevindirecek buluş

BBC’nin haberine göre, ABD’nin Eli Lilly firmasının bulduğu “donameab” adlı ilaç, Alzheimer’in ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor.

“Donameab”, hastalığı yavaşlattığı kanıtlanan “lecanemab” ile aynı prensiple çalışıyor ve her iki ilaç da vücudun virüslere karşı korumasını sağlayan antikorlardan oluşuyor. Bu ilaçlar beyinden beta amiloid adı verilen ve Alzheimer’e yol açan bir proteini temizlemek için tasarlandı.

Amiloid, beyin hücreleri arasında birikerek Alzheimer’in belirtisi olan iletkenliği engelleyen plakları oluşturuyor.

Birleşik Krallık Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi Bilişsel Hastalıklar Kliniği direktörü Dr. Cath Mummery, “Alzheimer hastalığının tedavisini bulmak için onlarca yıldır devam eden savaş değişiyor. Artık Alzheimer hastalığı olan birini palyatif ve destekleyici bakım yerine uzun vadeli hastalık yönetimi ile tedavi etmeyi ve bu tedaviyi sürdürmeyi gerçekçi bir şekilde umabileceğimiz hastalık modifikasyonu dönemine giriyoruz.” dedi.

İLACI KULLANAN BAZI KİŞİLER GÜNLÜK YAŞAMLARINA GERİ DÖNDÜ

Eli Lilly’nin bulduğu ilaç denemelerinin tüm detayları henüz yayınlanmadı ancak önemli bulgular elde edildi.

İlaç denemelerine Alzheimer başlangıç düzeyinde 1734 hasta katıldı, deneklere beyindeki ayırt edici plaklar kaybolana kadar aylık dozlar halinde “Donameab” verildi.

Hastaların genelinde hastalığın ilerlemesi yüzde 29 azalırken, doktorların tedaviye cevap verebileceğini düşündüğü deneklerde ise ilerleme yüzde 35 azaldı.

İlacın verildiği kişiler güncel olayları tartışabilme, araba kullanabilme veya hobilerini sürdürebilme gibi günlük yaşam aktivitelerine geri döndü.

Öte yandan deneklerin üçte birinde ilacın yan etkisi olarak beyinde ödem görüldüğü kaydedildi.

Bu ödem hastaların büyük bir bölümünde sadece beyin taramalarında tespit edilebilecek kadar düşükken hastaların yüzde 1,6’sında ödemin tehlikeli seviyelere ulaştığı, iki hastanın bu nedenle öldüğü, bir hastanın ise ödem nedeniyle ölmüş olabileceği vurgulandı.

Eli Lilly Grubu, Nörobilim Alanı Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Dr. Mark Mintun, “Donanemab”ın sağlayabileceği potansiyel klinik faydalar bizi cesaretlendiriyor, ancak ölümcül hastalıklara yönelik birçok etkili tedavi gibi ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek riskler de var.” ifadelerini kullandı.

Firma ilacın hastanelerde kullanılmasına yönelik izinlerin alınması amacıyla önümüzdeki aylarda işlemlere başlanacağını bildirdi.

Bristol Üniversitesi’nden Dr Liz Coulthard, ilacın “önemli yan etkilerine” sahip olması ve uzun vadeli testlere gereksinim duymasına rağmen Alzheimer hastalarının daha uzun süre iyi yaşamasına yardımcı olabileceğini” kaydetti.

Bununla birlikte, bu türdeki ilaçların sadece hastalığın en erken evrelerinde, beyin çok fazla hasar görmeden işe yarayabileceğine işaret ediliyor. 

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