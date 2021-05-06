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Amcaoğlu: Eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.
Amcaoğlu: Eğitimdeki sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

 

Genel Kurul’da ilk olarak, siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin oluşturulan Ad Hoc komitedeki üyeler onaylandı, ardından da Dostluk Grubu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı. Ardından güncel konuşmalara geçildi.

 

 

İlk konuşmayı yapan TDP Milletvekili Zeki Çeler İş Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe ilişkin görüşlerini ifade etti.

 

Yasada yapılmak istenen değişikliğin örgütlenme ve sendikalaşmanın önüne geçmeyi hedeflediğini savunan Çeler, tasarının geri çekilmesi talebinde bulundu.

 

 

CTP Milletvekili Sıla Usar da, “Pandemi ve Ülkenin Geleceği” ile ilgili güncel konuşma yaparak, hekimlerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

 

Sağlık konusundaki bazı sıkıntıların da zamanında çözümlenmediğini savunan Usar, hükümeti, çalışanların ve halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaya çağırdı.

 

 

Eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “sağlıkta politika olmaz” diyerek, birlik ve beraberlik içerisinde hemfikir olunması halinde daha iyi bir süreçte ilerleneceğini söyledi.

 

Sorunlarla yakından ilgilendiğini belirten Bakan Üstel, hekimlerin kadro sorununun yıllardır varolduğunu, ancak kendilerinin bu sorunu bir ayda çözdüklerini kaydetti.

 

Sağlık Bakanı Üstel, antijen ve PCR test sayısını artırdıklarını ve ileriki günlerde daha da artıracaklarını ifade etti.

 

Günde 2 bin aşı yapıldığını kaydeden Üstel, yeni aşıların gelmesi konusunda da gerekli girişimin yapıldığını açıkladı.

 

Bakan Üstel, aşı konusunda AB ile de istişare edildiğini, ancak bir cevap alınmadığını anlattı.

 

 

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da, pandemi sürecinde eğitimde yaşanan sorunlar konusunda konuştu.

 

Eğitimde kayıplar yaşandığını belirten Rogers, yüz yüze eğitimin başlatılması gerektiğini ifade etti.

 

 

Eleştirileri yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde öneriler doğrultusunda kararlar üretildiğini söyledi.

 

Yüz yüze eğitim koşullarının sağlanması için uğraş verildiğini kaydeden Amcaoğlu, eğitimdeki tüm sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vuruladı.

 

Bakan Amcaoğlu, 12’nci sınıflar için yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması için altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

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