Amcaoğlu: Türkiye ve KKTC’yi yok sayan projeler geçerli olmaz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Doğu Akdeniz’deki enerji denklemine ilişkin son gelişmeleri CNN TÜRK’e değerlendirdi.

“Başka ülkelerin izni olmadan kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgelerine tecavüz ediyorsanız hukuken de geçerliliği söz konusu değildir. Bırakın ekonomisini… Bunlar işte ayak oyunları ile yapılan anlaşmalar. Sınırlamalarla gündeme getirme çabasında olsalar da hiçbir anlaşma protokolün, uluslararası hukukun üstünde olduğu iddia edilemez.” diyen Amcaoğlu, Türkiye ve KKTC’yi yok sayan projelerin geçerli olmadığını söyledi.

“Kıbrıs ve Doğu Akdeniz Bölgesinde yeni sondaj çalışmaları olacak mı?” sorusunu da yanıtlayan Amcaoğlu, Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu havzalarda olduğu gibi KKTC etrafındaki çalışmalarda beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, ABD tarafından Rum Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldırılması konusuna da değinirken, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünde ‘KKTC’nin tanınma zamanı gelmiştir’ dediğinin arifesinde ABD’nin 1974 silah ambargosunu kaldırması rastgele karar değildir” ifadelerini kullandı.