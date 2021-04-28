Anastasiades - Guterres görüşmesi yaklaşık bir saat 45 dakika sürdü

BM Genel Sekreterinin Cenevre’de topladığı Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi 5+1 konferans çerçevesinde Anastasiades - Guterres arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat ve 45 dakika sürdü.
Kıbrıs Haber Ajansı
BM Genel Sekreterinin Cenevre’de topladığı Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi 5+1 konferans çerçevesinde Anastasiades - Guterres arasında gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat ve 45 dakika sürdü.
Kıbrıs Haber Ajansı
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