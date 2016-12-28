Anket mi dediniz? Hade canım sizde

Erken seçim sözcüklerinin ortaya atıldığı noktada, anketlerin binin bir paraya satışa arz edildiğini görmekteyiz. Bana göre biraz da manipülasyon tüten ve halkın yönlendirilmeye çalışıldığı bu anketlerin birçoğunun yakından uzaktan gerçek ile alakasının olmadığına tanık oluruz.

Diyalog Gazetesi bir erken seçim olması halinde hangi partinin iktidar olabileceğine yönelik, Gezici Araştırma Şirketine, bir anket yaptırttı. Anket sonuçlarına baktığımız zaman bir biri ile bağdaşmayan hatta bir biri ile ters orantılı olguların olduğuna tanık oluruz.

Gezici, Halkın Partisinin %38 oy ile sandıktan birinci parti olarak çıkacağını belirtiliyor. Kudret Özersay’ın halk nezdinde büyük sempati topladığını görmemek safdillik olur. Ancak, hükümete duyulan tepki nedeni ile bataryaları full çeken ve halkın kapsama alanına giren Kudret Özersay’ın partisi ile ilgili gerçekleri de görmek gerek. Bir defa bu bir sene içerisinde kurultayını yapması gereken Halkçı Partinin kurultayını yapmadığını ve hala daha başkanın, koltukta geçici başkan olarak oturmakta olduğunu görürüz.

Yine kurultayını bile yapmayan Halkçı Partinin, örgütlenme işinde de çok yavaş hareket ettiğini ve örgütlenmesini tam anlamı ile yapamadığını görmekteyiz.

Ama en önemlisi, Gezici Araştırma Şirketinin, her 10 kişiden 4 kişinin, Halkın Partisine oy vereceğini belirtmesidir. Bakın, 150 üyesi bulunan bir partinin halk tarafından Tolga Atakan dışında doğru dürüst tanıdığı kişi yok. Bana halkın yakından tanıdığı 20 kişiyi sayın desem Allah aşkına kaç kişi sayabiliriz dersiniz?.

Halkın Partisine sempati duyanlar belki bana bu gerçekleri dile getirdiğim için kızacak ama gerçeklerde Kaf dağının arkasında değil ki.

Şimdi Gezicinin, DP ile ilgili araştırmasına gelelim. 1992 yılında kurulan DP’nin kararsızların oyu dağıtılmadan 4.2 olarak, kararsızların oyları da dağıtılınca 5.2 olarak gösteriliyor. Yani bir başka deyişle kararsızların oyu dağıtılmasa DP sandıkta kalacak deniyor. Breh breh breh. Bu kadar da yapmayın be gardaş değesim geliyor. DP 1992 yılında kuruldu ve her zaman kilit parti oldu. Son zamanlarda Serdar Denktaş’ın çıkışları ile ibresini de yukarılara çıkarttı. Haaa siz bana bazı Milletvekillerinin istifa ettiği zaman bu rakamı söyleseydiniz o zaman tamam derdim. Ama şimdi yirmi beş kuruşa balık ekmek modası geçti derim.

Geçtiğimiz gün Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen DP’nin kongresine gittim. Salon hınca hınç doluydu. İktidar olmanın faydası diyeceksiniz. Güzel de iktidar olmanın faydası yarın seçim olursa sandığa yansımayacak mı? Peki o salonu dolduran vatandaş gidip oyunu Halkçı partiye mi verecek?

Yine Geziciye göre UBP 23,1 periyodunda geziyor. Kararsızların dağılımı ile bu 26. 7 bandına erişiyor. Yahu, UBP en kötü seçimini İrsen Küçük zamanında geçirdi. Hatta başkan olarak girdiği seçimde İrsen Bey birinci sıradan 9 sıraya düşerek seçim bile kaybetti. Ama baktığınız zaman en kötü seçimde bile yüzde 27 oy topladı. Yani kemikleşmiş oyu en kötü ihtimal ile 27 civarındadır. Peki, şimdi iktidar gücünü elinde tutan ve bir seçimde ortaya sunacağı vaatler sonrasında o parti 22 bandında mı seyreder?’

Gezicin anketinde bir tuhaflık da TDP, BKP’nin oylarında var. Gezici TDP’nin oylarını 2,2. olarak gösteriliyor. Kararsızların oy dağıtıldıktan sonra bu 2,7’ye çıkıyor.

Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa’yı kazanan ve iyi işlere de imza atan, üstelik Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde TDP’nin oyları %7’lerden nasıl 2’lere düşer?. Bunun izahı varmı? Gezici TDP’den başka bir partiye oy geçişi yok diyor peki o zaman sen seçimde %7 alan bir partiden oy kaçışı yoksa yani oy kaybetmemişse o parti nasıl 7’den 2’lere düşer söylermisiniz? Ve ayni şey BKP için de geçerli. Seçimde % 3.5 alan bir parti nasıl olur da oy kaybetmemesine karşın% 1.2’lere düşer.

Gezici Akıncı’yı bildi. Ama Akıncı’nın kazanacağını rahmetli nenem de bilirdi. Gezici yüzde doksan tahminlerini tutturdu diyorlar. Peki, UBP Başkanlık seçimlerinde kesin kazanır dediği Ünal Üstel niye listeden sonuncu çıktı dersiniz?

Bence bu anket bir yerlerden manipüle ediliyor. Hükümet partilerine tepki var mı? Var. Ama bu, kaçanlar halen yeterli örgütü bile belli olmayan. Kongresini halen yapmamış, başkanı bile geçicilik sıfatından kurtulmamış bir partiye kayacak demek değildir?

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Sahibine mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, eğer hükümet tıkandıysa seçimse seçim, kararımızdan dönmeyiz açıklamanız sanki bir erken seçim çağrısı gibiydi. Ağzınıza sağlık diyeceğim. Vallahi gökten Hülya Avşar yağsa biz garibanların başına, zam Şampiyonu, kırdığı zam rekorları ile Guinness Rekorlar kitabına giren koalisyon hükümetleri düşer. Hayırlısı olsun diyelim.

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Sn. Çelebi Ilık, bir senin açtığın ihalelere, birde Kıb-Tek’in açtığı ihalelere baktığımız zaman, aralarında dünya ile galaksinin en uzak köşesindeki yıldız arasındaki gibi mini minnacık fark olduğunu görüyoruz. Kıb-Tek 1940 model Dodge marka araba ile giderken, sen son model BMW, Mersedes ve Porshe ile gidiyorsun. Sen kılık kırk yararken, Maşallah onlar çamı bile yaramıyorlar. Sen Adalet mülkün temelidir derken onlar Adalet mülkü olanındır diyor. Sn. Ilık bu kadarcık ayıp kadı kızında da var. Bu nedenle Kıb-Tek’i de anlayış ile karşılıyoruz.

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Sn. Gezici Araştırma Kurumu yöneticileri, işkembei kübradan atarken lütfen bu defa küçük atın ki, civcivler de yesin. Attıklarınız o kadar büyük ki, biçareler bir türlü attıklarınızı yiyemiyor. Vatandaş gerçekleri Türkan Şoray, tarihi Gönül Yazar, asparagasları da Gezici dile getirir diyor.

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Sn. Kudret Özersay, çok değerli bir akademisyen. Yine çok değerli bir siyasetçi. Ve halkın çok sevdiği bir insan olduğunu bilenlerdeniz. Siyasette çok yenisiniz ve araştırma şirketlerine inanmak gibi bir yaklaşım içerisine giriyorsunuz. Unutmayın, bizim halkımız son güne kadar kızar, bağırır, küfürlü hicaz faslından beste ve güfte düzenler. Ancak son gün gider ve bizim oğlancık ve gıccacığın işe alınması ve sözleşmesinin uzatılması var diyerek bir kerecik daha bunları deneyim ayaklarında mührünü eskilere basar. Sn. Özersay, toplum olarak bu kadar kirlenmeseydik inanın belki yağmura da gerek kalmazdı.

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Sn. Meryem Özkurt, öncelikle BRT’nin 53’ncü yaş günü kutlu olsun. Mesajınızda, “BRT adına başarılı projeler ortaya koymak için sağlam bir ekiple" ilerliyoruz diyorsunuz. Doğru o sağlam ekipler, gelen hükümetlerin sahibinin sesi olmayı başarı ile sürdürüyor. O sağlam ekip, BRT yasasını bile geçiremiyor. Ve en önemlisi o sağlam ekip, Bay-Senin pankartlarına bile dayanamayıp parçalıyor. Master Voice’liğe selam. Sağlam ekip ile kol kola girmeye devam.

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Sn. Seçkin insanlar, BRT’nin 53. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda çıkardığınız gürültüyü Karpaz’dan duymuş olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadık. 7 desimetreyi bıraktık, yarattığınız ses kirliliği 14 desimetreyi bile geride bıraktı. Ne Cumhur, ne başbakan, nede BRT Müdürünü dinleme nezaketinde bulundunuz. (Bazılarını tenzih ediyorum) Efendiler kendinizi ne kadar büyük görürseniz görün. Sadece gözümüzün gördüğü kadar olduğunuzu sakın unutmayın.

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Sn. Yeliz Sarıca, terfiiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Mağusa Kaymakamlığı, Akdoğan Bucağında sanırım aldığınız terfi ile çok iyi işler yapacaksınız. Ancak anlamadığımız bir durum var. Geçenlerde karnınıza vururlarken neden ah arkam dediğinizi ve sonrasında UUUU bu terfi bu kadar mı? BEE ama ben daha fazlasını beklerdim. PEEE bırakın bu işleri dediğinizi duyduk. Ağrıyan karnınız pardon arkanız için geçmiş olsun.

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Sn. Orhun Karagözlü, sosyal medya kralı olarak vura vura, çıkmaz sokak olarak nitelendirilen Lefke’yi, Lefke Sivil Toplum örgütleri ile birlikte 6. İl yaptın. Sanırım sırada Aplıç kapısı var. Vura vura onu da başaracağınızdan eminim. Bak yeğen, Aplıç kapısından geçip Trodos’un eteklerinde mangalı yakmazsan, mutlu NOS olmaz bilesin. Ve biliyorsun mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Ama bilirsin ki, o nehir asla durmaz.

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Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı, anneanneniz Nafia Özebe’nin hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. İskele’nin tanınan ve sevilen ebelerinden Nafia Özebe’nin İskele Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından İskele Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı. Sn Alanlı, kime ne emanet ettiysek, ya kırdı, yada kaybetti. Bugün anladık ki emanete en güzel bakan ”ALLAH” tır. Bu nedenle çok iyi bir insan olan anneannenize de çok iyi bakacağına emin olabilirsiniz. Başınız sağolsun.

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FIKRA

Pardon Yanlış numara

Adam evine telefon acar, telefonu yabancı bir bayan acar.Adam

karşıdaki sesi duyunca şaşırır, bayana sorar:



"Sen kimsin?" Kız cevaplar: "Evin hizmetçisiyim."

"Iyi de bizim hizmetçimiz yok ki!"

"Evin hanımı beni bu sabah işe aldı."

"Ya. Öyle mi? Ben de evin beyiyim.

Hanımı çağırır mısın?"

"Hanımınız şu an yatak odasında kocası sandığım bir adamla beraber."

Adam şaşırır, sinirlenerek,

"Elli bin dolar kazanmak istermisin?" Kız,

"Tabii ki isterim. Kim istemez..."

"O zaman çekmecedeki silahı al, yukarı çıkıp o cadi ile o sümsük

herifi vur!" Önce ayak sesleri duyulur, sonra iki el silah sesi. Hizmetçi telefona

geri gelir: "Öldürdüm efendim, cesetleri ne yapayım?" Adam,

"Cesetleri havuza at." Kadın duraklar:"Ama burada havuz yok ki?" Adam bir süre düşünür ve cevap verir: "Orası 112 43 44 değil mi?

"Hayır!!!!! "Pardon! Yanlış numarayı aramışım!!!!!"

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Günün Sözü

Herkesin karşısına fırsatlar çıkar.

Bugün, dün yaptığınızın aynisini

Yaparsanız, yarın hiçbirşey

Değişmez.

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