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Antarktika’da deniz buzu rekor düşük seviyede

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Antarktika’da deniz buzu rekor düşük seviyede
Antarktika’da deniz buzu rekor düşük seviyede

ABD’li araştırmacılar, Antarktika’daki deniz buzunun geçen 1,79 milyon kilometrekare ile muhtemel rekor düşük seviyede kaydedildiğini bildirdi.

Colorado Üniversitesi’nin Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC), 21 Şubat’ta yapılan ölçümde, Antarktika’daki deniz buzunun 1,79 kilometrekareye düştüğünü duyurdu.

Söz konusu seviyenin, 45 yıldır kayda geçen uydu görüntülerine göre en düşük seviye olduğu bilgisi verildi.

Daha önceki rekor düşük seviye, yeni yapılan ölçümün 136 bin kilometrekare üstündeydi.

NSIDC’den bilim insanları, sezon sonunda daha fazla erimenin mümkün olması nedeniyle verilen son rakamın ön bilgi olduğunu vurguladı.

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