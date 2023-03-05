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Antonio Guterres, yoksul ülkelere yılda yaklaşık 500 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, zengin ülkelere dünyanın en yoksul ülkelerine yılda yaklaşık 500 milyar dolar yardım çağrısı yaptı. Katar'ın başkenti Doha'da en az gelişmiş ülkeler için açılış gerçekleştirildi.
Antonio Guterres, yoksul ülkelere yılda yaklaşık 500 milyar dolar yardım çağrısı yaptı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen en az gelişmiş ülkeler zirvesi'nin açılışında konuşan Guterres, zengin ülkelerin yoksul ülkelere dayattığı "yıkıcı" faiz oranlarını ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişi kınadı. 

Genel Sekreter, gelişmiş ülkelerden ‘ekonomik kalkınmayı zorlaştıran kısır döngüler içinde sıkışan’ yoksul ülkelere yılda 500 milyar dolarlık destek istedi.

Guterres, "Ülkeler kaynaklardan yoksunken, borç yükü altındayken ve hâlâ Covid-19'a verilen eşitlikten uzak yanıtın adaletsizliğiyle mücadele ederken ekonomik kalkınma yaşamalarının çok zor olduğunu" söyledi.

Dünyanın en yoksul ülkeleri birçok kez Covid-19 aşılarının Avrupa ve Kuzey Amerika lehine adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını dile getirmişti. 

Guterres, "Sermaye maliyetleri patlama yaşadığında sebep olmadığınız bir iklim felaketiyle mücadele etmek neredeyse imkansız hale gelir ve mali yardımlar devede kulak kalır." ifadelerini kullandı. 

'HAYIR İŞİ DEĞİL AHLAKİ SORUMLULUK'

Zirvenin bakanlığını yapan Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera da bu ülkelere yapılacak yardımların "bir iyilik ya da hayır işi değil ahlaki bir sorumluluk" olduğunu söyledi. 

En az gelişmiş ülkeler kategorisindeki 46 ülkeye seslenen BM Lideri, "Küresel finans sistemimiz zengin ülkeler tarafından, büyük ölçüde onların yararına olacak şekilde tasarlandı. Ülkelerinizdeki milyonlarca insan sofrasına yemek koyamazken fosil yakıt devleri büyük kârlar elde ediyor. Likiditeden yoksun bırakılan birçoğunuz, yıkıcı faiz oranları nedeniyle sermaye piyasalarının dışında kalıyorsunuz." şeklinde konuştu. 

BM'nin en kırılgan ve dezavantajlı üyelerine özel uluslararası destek sağlamak amacıyla oluşturduğu En Az Gelişmiş Ülkeler zirvesinde 33 Afrika ülkesi, 12 Asya-Pasifik ülkesi ve Haiti'den liderler ve temsilciler bir araya geliyor.

Hükümetleri BM ülkeleri tarafından tanınmayan, dünyanın en yoksul ülkelerinden Afganistan ve Myanmar ise Doha'daki zirveye katılamadı.

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