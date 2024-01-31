Apple'dan 10 yıl sonra ilk: Vision Pro'nun ön siparişleri tükendi

Apple'ın yeni gözdesi Vision Pro ön siparişlere açıldı ve kısa süre içerisinde yaklaşık 200 bin adet satış yaptığı öne sürüldü. Teknoloji devinin karma gerçeklik gözlüğü için son 10 yılın en büyük donanımsal lansmanını hazırladığı kaydedildi.

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, 19 Ocak 2024 itibarıyla ön siparişlere açıldı.

Bu gözlükler sayesinde kullanıcılar sanal deneyimlerini gerçek dünya çevresiyle birleştirebiliyor.

TAHMİNLER 160 İLE 180 BİN ARASINDAYDI



Apple'ın tedarik zinciri konusunda uzman olan TF International Securities analisti Min-Chi Kuo, daha önce şirketin ön sipariş envanteri ve sevkiyat süresine dayanarak 160.000 ila 180.000 Vision Pro kulaklık sattığını tahmin etmişti.

MacRumors'un haberine göre, şirketin ön siparişleri başlatmasından bu yana 200 bin adet Vision Pro gözlük sattığı öne sürüldü.

2 Şubat Cuma günü şimdilik yalnızca ABD'de genel satışa çıkacak olan Vision Pro'nun erken satış döneminde hızla tükendiği belirtildi.

APPLE'DAN 10 YIL SONRA İLK

Vision Pro, Apple'ın 2014 yılında akıllı saati Apple Watch'u duyurmasından bu yana ilk yeni ürün kategorisi olarak çıkış yapıyor.

3,499 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanan Vision Pro için Apple'ın son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Sevkiyat tarihi Mart 2024 olarak belirlenen Vision Pro gözlüklerin 2 Şubat tarihinden itibaren ABD'de bulunan Apple Mağazalarında halk tarafından ücretsiz test edilebileceği de kaydedildi.