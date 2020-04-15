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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Apple'dan Salgınla Mücadelede Hareketliliği Ölçen Veri Sitesi

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Apple'dan Salgınla Mücadelede Hareketliliği Ölçen Veri Sitesi
Apple'dan Salgınla Mücadelede Hareketliliği Ölçen Veri Sitesi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için alınan tedbirler sırasında insanların daha az araç kullanıp kullanmadığını gösteren verileri kamu sağlığı yetkililerine bildireceğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, Apple telefonlarda yüklü olan Haritalar'da araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı belirtildi.

Raporların günlük yayınlanacağının belirtildiği açıklamada, karşılaştırmaların salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönem olan ocak ayının ortasında bir tarihle yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, verilerin kullanıcıların izlenmemesi, onların istek ve konumlarının gösterilmemesi için toplandığı vurgulanarak, verilerin 63 ülke veya bölgede kamu sağlığı yetkililerine iletileceği aktarıldı.

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