  • BIST 9679.8
  • Altın 2489.039
  • Dolar 32.4231
  • Euro 34.4318
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Aracıyla bisiklet sürücüsüne çarptı!

» »
Gönyeli’de dün saat 15.00 sularında korkutan bir kaza meydana geldi.
Aracıyla bisiklet sürücüsüne çarptı!

Gönyeli Atatürk caddesi üzerinde gerçekleşen kazada bir sürücü, kaldırımdan dikkatsizce inip yola çıkan bisiklet sürücüsüne çarptı.

Olayla ilgili polis açıklamasında;

“15.04.2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Gözde KASAPOĞLU (K-32) yönetimindeki RA 561 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kiler-1 market önlerine geldiğinde, o esnada aynı istikamette kaldırım üzerinde bisikleti ile seyir halinde bulunan Hüseyin KUNDUZ (E-62)’un kaldırımdan dikkatsizce yola inip yolun karşı istikametine geçmeye çalıştığı esnada, Hüseyin Kunduz’a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da trafik kazası!14 Nisan 2024 Pazar 10:48
  • 23 yaşında kadın kayıp!12 Nisan 2024 Cuma 10:39
  • Alkollü halde meyhanede kavga çıkardı!12 Nisan 2024 Cuma 10:37
  • Lefkoşa'da kavga çıktı.. Dişi ve gözlüğünü kırdı!12 Nisan 2024 Cuma 10:36
  • Gönyeli'de uyuşturucu tasarrufuna tutuklama!12 Nisan 2024 Cuma 10:34
  • Hamitköy’de ev yangını07 Nisan 2024 Pazar 09:22
  • Lefkoşa'da Ağır Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yoğun Bakımda06 Nisan 2024 Cumartesi 11:11
  • Özel Gereksinimli Bireyler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi04 Nisan 2024 Perşembe 11:29
  • Mehmet Harmancı, Mimarlar Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulunu tebrik etti03 Nisan 2024 Çarşamba 14:24
  • Lefkoşa'da 'Çorabını Gey da Gel' Etkinliği: Down Sendromu Farkındalığı ve Eğlence Bir Arada03 Nisan 2024 Çarşamba 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti