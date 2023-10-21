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Araştırma: Ses kaydıyla 10 saniyede diyabet tanısı konulabiliyor

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Yeni bir araştırma, akıllı telefonlardaki ses teknolojisini yapay zekayla birleştiren yeni bir yöntemle, 10 saniyede diyabet tanısı konulabileceğini ortaya koydu.
Araştırma: Ses kaydıyla 10 saniyede diyabet tanısı konulabiliyor

Yazılım çözümleri üstüne çalışan Klick Labs’tan araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntemle, akıllı telefona alınan 6 ila 10 saniyelik ses kaydıyla ‘diyabet’ tanısı konulabildiği tespit edildi.

Buna göre, 267 kişiden iki hafta boyunca günde altı kez 6 ila 10 saniyelik sesli mesaj kaydetmeleri istenirken katılımcıların boy, kilo, cinsiyet, yaş ve temel sağlık bilgileri de alınarak tip 2 diyabet olup olmadığını tespit edebilen yapay zeka modeli geliştirildi.

18 binin üzerindeki ses kaydından tip 2 diyabet hastalarını diğerlerinden ayırmak için 14 ses özelliğini analiz eden araştırmacılar, tip 2 hastalığının seste neden olduğu değişiklikleri tespit etti.

Söz konusu yapay zeka modelinin doğru teşhis oranı kadınlarda yüzde 89, erkeklerde yüzde 86 olarak ölçüldü.

Araştırmanın başyazarı Jaycee Kaufman, çalışmanı tip 2 hastalığı olan ve olmayan bireyler arasındaki belirgin ses farklarına dikkat çektiğini ve diyabet taraması yöntemini geliştirebileceğini vurguladı. Mevcut tarama yöntemlerinin çok fazla zaman gerektirdiğine ve maliyetli olduğuna değinen Kaufmann, “Ses teknolojisi, bu engelleri tamamen ortadan kaldıracak potansiyele sahip” dedi.

Klick Labs Başkan Yardımcısı ve söz konusu çalışmanın baş araştırmacısı Yan Fossat da yeni yöntemin, diyabet taramalarını kolay ve yaygın hale getirme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Araştırmanın sonuçları ‘Mayo Clinic Proceedings‘ adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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