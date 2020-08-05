Arıklı: Anketler Akıncı'nın ikinci tura kalacağını gösteriyor. İkinci turda Akıncı'nın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı edindiğimiz izlenim kapalı Maraş konusunda önemli konusunda önemli gelişmelerin olacağını bekliyorum.

Yakın bir zaman içerisinde çok ciddi açılımlar yapılacağını da belirten Arıklı, açıklanan adaylarla ilgili Türkiye'nin herhangi bir şerhi yoktur.

Çatı aday konusu Arıklı'nın tezidir. Ben bunu Ankara'da anlattım. İki devletli çözüme açık birisinin Cumhurbaşkanı olması gerekiyor bu yüzden çatı aday olmalı dedim.

Şu an "Çatı Aday" konusunda UBP adayı Ersin Tatar'ın adaylığı konuyu kapattı.

Kıbrıs TV'de Hasan Hastürer'in programına katılan Erhan Arıklı, Fikri bey de Denktaş'ı destekleyeceğini söyledi.

DENKTAŞ DIŞ POLİTİKADA MİLLİDİR

YDP Başkanı Arıklı sorulan bir soru üzerine "Serdar Denktaş'ın iç politika da sola yakındır ama dış politikada millidir." olduğunu söyledi.

YDP'nin bir başka adaya karşı tepkisi vardır. YDP bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığına kendi adayı ile katılmaya karar veren ilk partidir. YDP'den Denktaş'a gidecek herhangi bir oy yoktur. İkinci turda ise Akıncı'nın karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz. Dış politikada Akıncı ile YDP'nin çok farklılıklar var.

ANKETLERDE AKINCI İKİNCİ TURDA

Anketler Akıncı'nın ikinci tura kalacağını gösteriyor. Akıncı'ya gösterilen ölçüsüz tepkiler Akıncı'ya yarıyor. Akıncı ve ekibi profosyonelce çalışıyor.

KURULTAYIMIZ DOLUP TAŞACAK

9 Ağustos'taki kurultayımıza yoğun ilgi bekliyoruz.

DIŞARDAN MÜDAHELE BENİMSENMEZ

Kıbrıs Türkü dışarıdan müdahaleleri kabul etmez.