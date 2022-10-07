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Arıklı; Başkanlık sistemine geçeceğiz, KKTC'yi tanıtacağız, er ya da geç bunlar olacak...

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin 6'ıncı kuruluş yıldönümü kutladı, "Şimdi "Başkanlık sistemine geçeceğiz", "KKTC yi tanıtacağız", diyorsak, bilin ki bu artık gündemdedir. Er veya geç bunlar olacak..." dedi.
Arıklı; Başkanlık sistemine geçeceğiz, KKTC'yi tanıtacağız, er ya da geç bunlar olacak...

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

 

Yola önce Yeni Doğuş Hareketini kurarak çıkmıştık. Tam bir yıl her bölgeyi adım adım dolaştık...
Bu partinin kurulmaması için belli kesimler adeta seferber olmuşlardı. Etrafım tam 4 defa boşaltılmıştı.
Ve nihayet 7 Ekim 2016 da kutlu doğum gerçekleşti.
Bugün dış statüko yanında iç statükoya da karşı savaş açan tek siyasi partiyiz. Bugün Federasyon fikri gündemden kalktı ise, Maraş açılımı adım adım gerçekleşiyorsa kurulurken manifestomuza bunları yazmışsak bu bizim için bir önemlidir. Çünkü manifestosuna bunları açıkça yazan başka bir siyasi parti yoktur.
Şimdi "Başkanlık sistemine geçeceğiz", " KKTC yi tanıtacağız", diyorsak, bilin ki bu artık gündemdedir. Er veya geç bunlar olacak...
Aramızda olsun veya olmasın bu partinin kurulşunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
6. Yaş günümüz kutlu olsun...
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