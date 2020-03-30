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Arıklı: Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...

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Arıklı: Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...
Arıklı: Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...

İşte açıkalma;

Cezaevinde koyun koyuna yatan 700 mahkum Hükümetin kısmi bir af çıkarmasını bekliyor.
Düşünsenize 300 kişilik cezaevinde 700 kişi kalıyor...
Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...

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