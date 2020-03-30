Arıklı: Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...

İşte açıkalma;
Cezaevinde koyun koyuna yatan 700 mahkum Hükümetin kısmi bir af çıkarmasını bekliyor.
Düşünsenize 300 kişilik cezaevinde 700 kişi kalıyor...
Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...
İşte açıkalma;
Cezaevinde koyun koyuna yatan 700 mahkum Hükümetin kısmi bir af çıkarmasını bekliyor.
Düşünsenize 300 kişilik cezaevinde 700 kişi kalıyor...
Hükümet en azından hafif suçlular için kısmi bir affı acilen çıkarmalı...
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