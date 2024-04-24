Arıklı: Türkiye, sakıncalı gördüğü kişileri kabul etmiyorsa kim ne diyebilir…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Türkiye’ye alınmayan KKTC vatandaşları konusuna işaret etti.

“Geçtiğimiz gün Meclis’te ‘CTP SHOW’ vardı” ifadelerini kullanan Erhan Arıklı, “CTP Milletvekilleri, Türkiye’ye alınmayan birkaç KKTC Vatandaşı için hem Türkiye’ye hem de hükümete veryansın ettiler” dedi.

Arıklı, “Ben de YDP Genel Başkanı olarak, bu eleştirilere tepki gösterdim ve şunları söyledim: “Devletler Hukuku, bağımsız devletlere herhangi bir yabancı uyruklu şahsı, kendi ülkesine alıp almama hakkına sahiptir. Nitekim biz son 3 ay içerisinde 1400 civarında yabancı kişiyi KKTC ye almadık. Bunların 111 tanesi TC Vatandaşı idi. Türkiye, 111 vatandaşını almadığımız için bize hesap mı sordu?” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Türkiye kendisine “işgalci” diyen, işgale karşı Rumlarla ortak eylem yapan kişiler başta olmak üzere, sakıncalı gördüğü kişileri Türkiye’ye kabul etmiyorsa buna kim ne diyebilir…” açıklamasını yaptı.