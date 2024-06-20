Aşırı sıcaklar etkili oluyor

Hava sıcaklığının hafta boyunca iç kesimlerde 38-41; sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Haziran tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı ise genellikle iç kesimlerde 38-41 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.