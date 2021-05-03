Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, yayımladığı mesajda, basın emekçilerinin, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında çalıştığını vurgulayarak, “Basın emekçilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler” dedi.

“Geçmiş yıllara kıyasla, teknolojinin de gelişmesi ile ülkede basının, daha özgür ve çok sesli bir hale geldiğini” belirten Ataoğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

“KKTC’nin gelişimini, sesimizi dünyaya duyurmamız için en büyük katkıları basın mensupları sağlamaktadır. Tüm bu koşullar karşısında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeksizin gerçek ve doğru haber yapan basın yayın organları ve basın emekçilerimizin ‘3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyorum.”