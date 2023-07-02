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Avrupa’da çete operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Avrupa'da, kendisini polis olarak tanıtarak yaklaşık 5 milyon euroluk dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonda 70'ten fazla kişi gözaltına alındı.
Avrupa’da çete operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Avrupa Birliği Polis Teşkilatından (Europol) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, Almanya ve Polonya’daki güvenlik birimlerinin ortak operasyonu neticesinde, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan çetenin çökertilerek 70’ten fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şebekenin telefonla aradıkları mağdurlara kendilerini polis olarak tanıtıp yakınlarının kazaya karıştığını söylediği ve mağdurun yakının tutuklanmasını önlemek için nakit paraları hazırlayarak evinin önüne koymalarını istediği belirtildi.

YAŞLILARI HEDEF ALMIŞLAR

Şebekenin özellikle Almanya ile Polonya’daki yaşlıları hedef aldığı ve yaklaşık 5 milyon euro dolandırıcılık yaptığı aktarılan açıklamada, 1,4 milyon euroluk dolandırıcılığın da önlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şebekenin, internetten bulduğu ve dolandırıcılıktan habersiz kişilere kısa süreli iş olarak evlerin önünden paraları aldırdığı ve bu sayede yakalanmalarının zorlaştığı aktarıldı.

Europol, maddi kayıpların yanı sıra mağdurların manevi zarara uğradıkları ve kamu otoritelerine olan güvenlerinin zedelendiğine dikkati çekti.

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