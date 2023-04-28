Avrupalı ülkelerden AB’ye mikroplastikleri azaltma talebi

Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Avrupa Birliği'nin (AB ) mikroplastik atıklara karşı bağlayıcı tedbirler hazırlamasını istedi.

Avrupa basınında yer alan habere göre, Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg ile Norveç, AB Komisyonu’na mikroplastikler konusunda yeni önlemler alınmasını içeren ortak bir mektup gönderdi.

Mektupta, mikroplastik atıklara yönelik gönüllü eylemlerinin yeterli olmadığına dikkat çekildi. AB Komisyonu’nu, çevredeki mikroplastikleri önlemek ve azaltmak için AB seviyesinde uygulanacak yeni tedbirler hazırlamaya çağıran ülkeler, yeni kurallara uyumu denetlemek ve gözlemlemek için Avrupa genelinde hava, su ve topraktaki mikroplastikleri takip edecek ortak bir sistem kurulmasını talep etti.

AB Komisyonu, gelecek ay 2030 yılına kadar çevreye salınan mikroplastikleri yüzde 30 azaltmak için belirleyeceği yeni önlemleri üye ülkelere ve Avrupa Parlamentosu’na sunacak. AB’nin kozmetik, deterjan ve boya ürünlerinde kullanılan mikroplastikleri yasaklayacak farklı girişimleri de bulunuyor.

5 milimetreden daha küçük ve çoğunlukla petrol türevli olup suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz polimerik parçacıklar olan mikroplastikler, hali hazırda buzullarda, okyanusların derin bölgelerinde ve insan vücutlarında tespit edilmiş durumda.