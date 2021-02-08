Avrupa'ya turuncu kar yağdı

Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan kar bu sefer farklı yağdı. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz Avrupa'ya kadar geldi.

Burada kar yağışıyla birlikte yere düşen tozlar nedeniyle yerler bu sefer beyazlamadı. Aksine tozun rengiyle birlikte ortaya turuncu bir kar çıktı.

Kar yağışı, İspanya, Andorra, Fransa ve İsviçre Alpleri dahil birçok yerde etkili oldu. Tozlar nedeniyle sadece yeryüzü değil aynı zamanda gökyüzü de turuncuya boyandı.

Alplerde kayak yapmaya giden sporseverler turuncu karın üzerinde kaydı.

Fransa Meteoroloji Servisi de ülkedeki turuncu atmosferin fotoğraflarını paylaştı.

Bir Twitter kullanısı paylaştığı fotoğrafına, "Burası Mars değil, İtalya Alplerinde bulunan Fransa sınırına yakın noktadaki Sestriere" dedi.