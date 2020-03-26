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Avustralya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

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Avustralya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi
Avustralya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye, vaka sayısı 2 bin 766'ya çıktı.

Victoria Eyaleti Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalette 70 yaşlardaki üç erkek hastanın daha hayatını kaybettiği açıkladı.

Mikakos, eyalet genelinde 520 vakadan 149'unun iyileştiğini belirtti.

Victoria'da ilk kez yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, virüs bulaşan kişi sayısı da 2 bin 766'ya yükseldi.

Öte yandan, 8 ölümle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni Güney Galler (NSW), 1219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor.

NSW'yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

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