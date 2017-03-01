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SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı, Doğan Holding hisselerini vurdu

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Aydın Doğan hakkındaki zorla getirme kararı, Doğan Holding hisselerini vurdu
Doğan Holding hisseleri, Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Petrol Ofisi ile ilgili bir davada, duruşmaya zorla getirilmesi kararının ardından sert satışlarla karşılaştı.

Petrol Ofisi'nde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla 47 sanığın yargılandığı davada, şirketin eski sahibi Aydın Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

 

İlk seansı yatay tamamlayan Doğan Holding hisseleri, kararın basına yansımasının ardından ikinci seans başlangıcında sert satışlarla karşılaşarak yüzde 7 düşüşle 0.66'ya kadar geriledi. Kayıplarının bir kısmını telafi eden hisse saat 1420'de yüzde 2.82 düşüşle 0.69 liradan işlem görüyor.

Grup hisselerinden Hürriyet Gazetecilik ise yüzde 3 civarı satışın ardından kayıplarını telafi ederek yatay seyrediyor. BIST-100 ise yüzde 1.76 yükselişte.

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