‘Ayı gibi uyumak’ hayat kurtarabilirmiş

Kış uykusuna yatan ayıların vücutlarındaki değişimleri inceleyen bilim insanlarına göre, ayı gibi uyumayı öğrenmek insanların hayatını kurtarabilir.

İsveç’teki Örebro Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kardiyolog Ole Frobert ile Almanya’daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden bilim insanları, kış uykusundan uyanan ayılarda ‘HSP47’ adlı bir proteinin miktarının azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, omurilik zedelenmesi yaşayan hastalarda da HSP47 proteinin düşük seviyede olduğunu gözlemledi. Bu kişiler, kış uykusuna yatan ayılarda olduğu gibi çok fazla kan pıhtılaşması yaşamıyor.

Independent Türkçe’nin Washington Post‘tan derlediği habere göre Frobert, kış uykusunun aslında bir enerji koruma ve iyileşme biçimi olduğuna, bu süreçte ayıların kalp atışlarının ciddi ölçüde yavaşladığına işaret etti.

Kardiyolog, bu proteinin yarattığı etkiyi oluşturacak bir ilaç üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Araştırmada yer alan Alman akademisyen Manuela Thienel ise doğaya kulak verin diyor: “Doğadan gerçekten çok fazla şey öğrenebilirsiniz.”

Thienel ve Frobert’in ekibi, bu çalışma için İsveç’te ayıları helikopterle takip edip inlerini bularak, hayvanları uyutup kan örnekleri aldı. Araştırmayı NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi de fonladı.

HSP47 proteini

Kan pıhtılarının oluşumunda görev alan hücre parçalarının yüzeyindeki bu protein, kan hücrelerinin birbirine tutunmasını sağlıyor. Örneğin bir kesikten sonra kan pıhtısı oluştuğunda, HSP47 kanamanın durmasını ve iyileşme sürecinin başlamasını mümkün kılıyor. Ancak damarlar içinde pıhtılaşan kan doğal yollarla çözülmediğinde ölümcül olabiliyor.