  • BIST 7264.87
  • Altın 1922.144
  • Dolar 29.1026
  • Euro 32.0215
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

‘Ayı gibi uyumak’ hayat kurtarabilirmiş

» »
Kış uykusuna yatan ayıların vücutlarındaki değişimleri inceleyen bilim insanlarına göre, ayı gibi uyumayı öğrenmek insanların hayatını kurtarabilir.
‘Ayı gibi uyumak’ hayat kurtarabilirmiş

İsveç’teki Örebro Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kardiyolog Ole Frobert ile Almanya’daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden bilim insanları, kış uykusundan uyanan ayılarda ‘HSP47’ adlı bir proteinin miktarının azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, omurilik zedelenmesi yaşayan hastalarda da HSP47 proteinin düşük seviyede olduğunu gözlemledi. Bu kişiler, kış uykusuna yatan ayılarda olduğu gibi çok fazla kan pıhtılaşması yaşamıyor.  

Independent Türkçe’nin Washington Post‘tan derlediği habere göre Frobert, kış uykusunun aslında bir enerji koruma ve iyileşme biçimi olduğuna, bu süreçte ayıların kalp atışlarının ciddi ölçüde yavaşladığına işaret etti. 

Kardiyolog, bu proteinin yarattığı etkiyi oluşturacak bir ilaç üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Araştırmada yer alan Alman akademisyen Manuela Thienel ise doğaya kulak verin diyor: “Doğadan gerçekten çok fazla şey öğrenebilirsiniz.”

Thienel ve Frobert’in ekibi, bu çalışma için İsveç’te ayıları helikopterle takip edip inlerini bularak, hayvanları uyutup kan örnekleri aldı. Araştırmayı NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi de fonladı.

HSP47 proteini

Kan pıhtılarının oluşumunda görev alan hücre parçalarının yüzeyindeki bu protein, kan hücrelerinin birbirine tutunmasını sağlıyor. Örneğin bir kesikten sonra kan pıhtısı oluştuğunda, HSP47 kanamanın durmasını ve iyileşme sürecinin başlamasını mümkün kılıyor. Ancak damarlar içinde pıhtılaşan kan doğal yollarla çözülmediğinde ölümcül olabiliyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk mu bağımlı, anne mi? Bağımlı anne sendromu23 Aralık 2023 Cumartesi 18:41
  • "Akran zorbalığı" PISA araştırmasına katılan ülkelerin tamamında görülüyor23 Aralık 2023 Cumartesi 14:44
  • Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı: DSÖ'ye göre normal sigara kadar zararlı21 Aralık 2023 Perşembe 19:46
  • Gezegenin en zengin ikilisi: Çocuk yapın18 Aralık 2023 Pazartesi 22:16
  • İklim aktivistleri Venedik’teki ‘Büyük Kanal’ı yeşile boyadı14 Aralık 2023 Perşembe 21:38
  • En ‘lezzetli’ soygun: Avustralyalı kadın 10 bin donutla dolu kamyoneti çaldı14 Aralık 2023 Perşembe 20:11
  • Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor14 Aralık 2023 Perşembe 09:05
  • T-Rex’in son yemeği: İki yavru dinozor12 Aralık 2023 Salı 21:46
  • İnsan ömrünü uzatma yolunda bir adım daha12 Aralık 2023 Salı 20:47
  • KEMA: Geçen yıldan daha yoğun bir çam kese böceği zararlısıyla karşı karşıyayız12 Aralık 2023 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti