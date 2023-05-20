Babacan'dan 'ikinci tur' çağrısı: Erdoğan'ın kazanması kıtlık yoksulluk demektir

Erdoğan'ın kazanması halinde ekonomik çöküşün meydana geleceğini kaydeden Babacan, "Erdoğan'ın kazanması zam yağmuru demektir. Erdoğan'ın kazanması yokluk, yoksulluk demektir. Erdoğan'ın kazanması orta direğin tümüyle çökmesi kıtlık ve kuyruk demektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından 'Karar Ver' etiketiyle yeni bir video paylaştı. 'Erdoğan kazanırsa' notuyla yayınlanan videoda ekonomik krizin ve milli güvenlik sorunlarının varlığına dikkat çekildi.

Babacan, iktidarın gerçek sorunları göstermemek için muhalefete yönelik 'terör' üzerinden kara propaganda yürüttüğünü ifade etti.

'ERDOĞAN'IN KAZANMASI ZAM YAĞMURU DEMEKTİR'

Babacan konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

Ben sadece siyasi bir partinin genel başkanı olarak değil, aynı zamanda bu ülkenin vatansever bir evladı olarak özetle diyorum ki, Erdoğan'ın kazanması zam yağmuru demektir. Erdoğan'ın kazanması yokluk, yoksulluk demektir. Erdoğan'ın kazanması orta direğin tümüyle çökmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması paranızın pul olması demektir. Erdoğan'ın kazanması dövizde kara borsa demektir. Erdoğan'ın kazanması tefeci faiziyle borçlanmak demektir.

'BU MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR'

Erdoğan'ın kazanması çocukların et, tavuk, peynir yiyememesi demektir. Erdoğan'ın kazanması kıtlık ve kuyruk demektir. Erdoğan'ın kazanması dünyadan kopma, içine kapanma demektir. Erdoğan'ın kazanması tek tek her birimizin fakirleşmesi ülkemizin dünya ekonomisindeki yerinin ve ağırlığının geriler düşmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması demokrasimizin üzerine toprak atılması demektir. Erdoğan'ın kazanması tıpkı son birkaç senede olduğu gibi kapı kapı yabancı devletlerin ayağına gidip para dilenmeye devam edilmesi demektir. Erdoğan'ın kazanması ulusal birliğimizin, ekonomik bağımsızlığımızın tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir.

'ASILSIZ PROPAGANDA'

Değerli vatandaşlarım bütün bunları düşünmeyin, duymayın diye sizi sürekli olarak terörle ve inanç özgürlüğünüzü kaybetmekle korkutuyorlar. Biz, teröre de geçit vermeyiz, kazanımlarımızı kaybetmeye de izin vermeyiz. Bu asılsız bu gerçek dışı propagandaya asla inanmayın.

Geçmişte kalan kimsenin kabul etmeyeceği yasakların korkusuyla geleceğiniz karartmayın.