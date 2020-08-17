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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Türk-Sen’i Ziyaret Etti

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Türk-Sen’i Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Türk-Sen’i Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaparak, köy ziyaretleri ve toplu buluşmalarda çok dikkatli ve hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denktaş, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk Sen) ziyaret ederek Başkan Arslan Bıçaklı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Kampanya başlamadan önce sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek amacını ve adaylığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Denktaş, önceleri niyeti olmamasına rağmen yaşanan süreçte bir görev olarak gördüğü için aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Konuşmasında Türk-Sen üyelerinin desteğini isteyeceğini kaydeden Denktaş, “Göreceğiz ki sabah haberlerinde kimileri gülerek karşılasa da, ikinci turda bu ipi göğüsleyebileceğimize inanıyorum” dedi.

Gittiği, gezdiği yerlerde aldığı tepkilerin çok olumlu olarak gördüğünü söyleyen Denktaş, insanların gerçekten bir alternatif isim aradığına değindi.

Covid 19 nedeniyle bu seçimin büyük mitinglerin yapılmayacağı bir seçim olacağına işaret eden Denktaş, teknolojinin sunduğu imkanları kullanmak suretiyle süreci götüreceklerini söyledi.

Denktaş, adayların ziyaretlerinde, yeniden baş gösteren koronaya karşı çok hassas davranılmadığını belirtti.

İnsanların adayların hassas davrandığını görmek istediğini söyleyen Denktaş, vatandaşın adayların hassasiyetini gördüğü takdirde kendi tedbirlerini de alacağına işaret etti.

Serdar Denktaş şunları kaydetti: 

“4 vaka varken kapandık. Şimdi vaka sayımız oldukça fazla. Buna yerel vakalar da eklendi. O yüzden en başta bizim çok hassas olmamız lazım. Köy ya da kahvehanelere gidildiğinde insanlar kucaklamak isteyebilir , biz de isteyebiliriz. Ama bu dönem tehlikeli. Hükümet nasıl olsa diğer kararları almayacak. Dolayısıyla ilk başta, halk olarak nasıl hassasiyet gösterdiysek bu dönem de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Bu anlamda kendim de dahil olmak üzere adaylara çağrı yapmak istiyorum”

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