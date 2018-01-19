Bağımsızlık Yolu da Pazartesi Meclis önünde

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, “özel sektör çalışanlarının sıkıntılarına dikkat çekmek” amacıyla yapılacak eylemde, "özel sektörde 10 ve üzeri işçi çalıştıran patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması" talebi hatırlatılacak.
Açıklamada, “milletvekilleri Meclis içerisinde yemin ederken, Bağımsızlık Yolu üyeleri de meclis dışında yemin töreni düzenleyerek sendikasız işçi çalıştırılması yasaklanana kadar mücadeleye devam etme kararlılığı vurgulanacak” denildi.
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