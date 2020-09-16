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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’nın yayını Sınıf’ın ilk sayısı çıktı!

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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’nın yayını Sınıf’ın ilk sayısı çıktı!
Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’nın yayını Sınıf’ın ilk sayısı çıktı!

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü’nün yayın organı Sınıf’ın ilk sayısı çıktı. “Bağımsız ve Halkları Kardeş Bir Kıbrıs İçin Sınıf Mücadelesi” başlığıyla yayınlanan Sınıf, halkın yaşadığı sorunları ve buna karşı verilen mücadeleleri sayfalarına taşıyor.

Dört sayfadan oluşan ve aylık olarak yayınlanan gazetede çeşitli köşe yazılarıyla birlikte özellikle Lefkoşa ve bölgesinde halkın ve emekçilerin sorunları gündeme alıyor. Solun büyük bir bölümünün sınıf mücadelesini gündem dışına attığı günümüzde, bu tezatlığa karşı sınıf mücadelesiz tüm hak mücadeleleri eksik kalır diyen partimizin Lefkoşa ve bağlı bölgelerdeki çalışmalarından da haberler bulabileceğiniz gazetemiz emek, kadın özgürleşmesi, ekoloji ve barış mücadelesine bölgesel düzeyde katkı koymayı amaçlamaktadır. Gazeteyi Lefkoşa’daki parti merkezimizden ve Khora KitapCafe’den temin edebilirsiniz.

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