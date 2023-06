Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy, Kadın Eğitimi Kolektifi’ni ziyaret etti

Kolektif aktivistlerinden Zekiye Şentürkler ve Pınar Piro ziyaretten memnuniyet duyduklarını ve Bağımsızlık Yolu’nun alandaki mücadelelerini saygı ile selamladıklarını dile getirdi. Kadına yönelik şiddeti önlemek adına atılmayan her adımın yıllardır takipçisi olduklarını ve bu uğurda her türlü mücadeleyi ortaya koyduklarını belirten aktivistler, özellikle her ilçeye bir Kadın Sığınma Evi yapılması için gerekli bütçenin ivedilikle oluşturulmasının kolektifin birincil mücadele sebeplerinden biri olduğunu vurguladılar. Bunun yanısıra şiddet önleme merkezlerinin önemini ve Alo 183 hattının altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini de eklediler.

Kadınların kamusal ve sosyal hayata atılabilmelerindeki en büyük engelin üzerlerine yıkılan toplumsal roller olduğunu söyleyen aktivistler, bu durumun önlenmesi için nitelikli ve ücretsiz kreşlerin, kamusal çamaşırhanelerin ve aşevlerinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söylediler. Çocuk istismarı ve çocuklara yönelik şiddete de değinen aktivistler Çocuk İzlem Merkezlerinin de kurulmasına ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy ise Kasın Eğitimi Kolektifi aktivistlerinin dile getirdikleri konularda partilerinin de mücadele ettiğini söyleyerek bu bağlamda yapmış oldukları çalışmaları anlattı. Ersoy, kadınların omuzlarına yüklenen çocuk bakımı ve erkeklerin de gasp edilen babalık hakları için Ebeveynlik Yasasını önerdiklerini, hamile kadınların işten atılmasının yasak olduğu halde bu duruma maruz kalan tüm özel sektör çalışanları için de Sendikasız Çalışmak Yasaklansın şiarıyla mücadele edildiğini belirtti.

Ersoy, kadına Yönelik şiddette karşı, caydırıcı önlem olması amacıyla, kadına şiddetin yüz kızartıcı suç olarak tanınması için yürütülen çalışmaları anlattı. Sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi üzerine de verilen mücadelenin, iş yaşamında ilk gözden çıkarılan kadınlar için bir güvence sağlayacağını, eşit işe eşit ücret almalarında olumlu bir adım olacağını ve kadınların da ekonomik özgürlüklerini kazanabilmesine büyük katkı sağlayacağını anlattı.