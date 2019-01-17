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Bağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

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Bağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor
Bağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Kış Aylarının Gelmesi ile Birlikte  Sık Yaşanılan Hastalıklardan Korunmak için Güçlü Bağışıklık Sistemine Sahip Olmak Gerektiği, Güçlü Bağışıklık Sisteminin ise Yeterli ve Dengeli Beslenmeden Geçtiği, Bağışıklık Sistemini Güçlü Kılan En Önemli Vitaminin ise C Vitamini Olduğunu Belirtti.  

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Yeterli ve Dengeli Beslenme Bağışıklık Sistemimizi Koruyor

Bağışıklık sisteminin vücudumuzda enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri, parazit ve mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistem olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, salgınlara karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için birincil kuralın yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirtti.  Yeterli ve dengeli beslenmeden kastedilenin kişinin besin öğelerinin hepsinden yeterince ve dengeli bir şekilde alabilmesi durumu olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, bunun yanı sıra yeterli posa, vitamin ve mineral alabilmek için sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağışıklık Sistemine En Etkili Vitamin: C Vitamini

Her öğünde mutlaka mevsimine göre salata tüketmek gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, günde üç veya dört porsiyon meyve tüketiminin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yarar sağladığını ifade etti.  Bunların yanı sıra sindirim ve boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için günde 2.5 litre su tüketimine de dikkat çeken Gültaç Dayı, bağışıklık sistemi denince akla ilk gelenin vitamin C olduğunu belirtti.  Diyetisyen Gültaç Dayı şöyle devam etti: “Bu yüzden, C vitaminin kaynağı olan portakal, limon, mandalina, kivi, greyfurt gibi besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin.  Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için antioksidan içeriği yüksek besinler tüketin.  Nar, yeşil çay, havuç, sarmısak gibi besinler antioksidandan zengin besinlerdir.”

Omega-3 Bağışıklık Sistemimizi Kuvvetlendiriyor

En lezzetli yağ asitlerinden birisi olan Omega-3’ün de bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, Omega-3’ün bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi sinir sistemi ve kalp damar sağlığı üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu belirtti.  Bu nedenle Omega-3 açısından zengin olan balığın haftada en az iki gün tüketilmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, son olarak şunları söyledi: “Kış döneminde vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için meyve ve sebzenin sık tüketilmesine önem gösterilmesi gerekmektedir.  A, C, E vitaminleri içeren yiyeceklerin tüketilmesi de önemlidir.  Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için özellikle portakal, mandalina, kereviz ve lahana gibi meyve ve sebzeler tüketmeliyiz.” 

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