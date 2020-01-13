BAHANESİ BU MU OLACAK?

Son Meclis toplantısında muhalefet partileri Hükümete ve özellikle Başbakan Tatar’a Mağusa,İskele ve Yeni Boğaziçi imar planının neden resmi gazetede yayınlanmadığını sordu.

İç işleri Bakanı Aybars bu planın büyük bir emek sonucu oluştuğunu ve planın arkasında olduklarını dillenirdi.

Başbakan Tatar ise bu soruya birkaç kez kürsüye gelmesine rağmen net bir cevap veremedi.

Hafta içinde HP Başkanı bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

Bu açıklama sonrası apar topar Başbakan ve yardımcısı Ankara’ya çağrıldı. Dönüşte yuvarlak mesajlar verilse bile esas mesajı sonra Başbakan şu açıklama ile verdi

“Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini” açıkladı.

Açıkca görüleceği gibi Hükümet ortakları arasında ciddi bir gerilim var.

Önce Kudret beyin bağımsız adaylığını açıklaması Hükümetin kuruluş aşamasında UBP’nin Kudret beyi müşterek bağımsız aday olarak kabul ettiği iddialarını doğrular niteliktedir.

İmar planı üzerinden yürütülen tartışma ise bu tezi doğrular nitelikte değildir.

İmar planının tek taraflı UBP tarafından veto edilmesi muhtemelen iki sonucu doğuracaktır.

UBP da kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkartacaktır. Hükümet ortağı buna itiraz edecekse bu emirname ortaya sürülerek Hükümet bozulacaktır.

Günlerce önceden bu Hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bozulacağı ve çalışmaların yürütüldüğü iddiaları vardı.

Ankara ziyareti sonrası görülen o ki Sayın Tatar gerekli icazeti almış ve Cumhurbaşkanlığına aday olacaktır. Eğer böyle bir icazet almamış olsaydı Hükümette büyük bir krize gerekçe olacak kararnameyi imzalamam yerine Meclis kürsüsünde yaptığı gibi yuvarlayacaktı. Hâlbuki Hükümet ortağına alenen meydan okudu.

Şimdi top Kudret beyin kucağında Sineye çekip Hükümette kalacak yoksa diretip istifa mı edecek?

10 Ocak’da Facebook daki köşemde şöyle bir paylaşım yapmıştım

‘’ TC ziyareti sonrası ihtimaller. Tatar da aday olur hükümet bozulur.Tatar aday olmaz UBP bozulur’’

Gelinen nokta tam da budur.

Taraflar hafta içinde duruşlarını netleştirecektir. Noktayı koyacak son hamleyi da yine Sayın Tatardan bekliyorum. Bu da Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması olacaktır.

Benimkisi bir öngörü ama Nasrettin Hocanın göle maya çalması kadar hayal değil.