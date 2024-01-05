Bakan Bak Alperen Şengün için destek istedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre şu ana kadar en çok tercih edilen isim, 2 milyon 171 bin 812 oyla Giannis Antetokounmpo olurken onu 2 milyon 8 bin 645 oyla LeBron James takip etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 335 bin 115 oyla 7. sırada yer aldı.

Taraftar oylaması, maça ilk 5'lerde başlayacak oyuncuları belirlerken yapılacak oyuncu seçimine de etki ediyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Bakan Bak'tan Alperen Şengün için destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçı kadrosunda yer alması için destek istedi.

Bakan Bak, 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasına ilişkin yaptığı paylaşımda "Şimdi destek zamanı! Bugün Alperen'in All-Star olması için atacağımız her oy, 3 sayı çizgisi gerisinden 'buzzer beater' etkisinde. All-Star yükleniyor." ifadelerini kullandı