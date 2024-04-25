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Basketbol'da 3. hafta başlıyor... İşte puan durumu...

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3.hafta açılışı bu gece Güzelyurt’ta
Basketbol'da 3. hafta başlıyor... İşte puan durumu...

Extend Erkekler Ligi ikinci haftası da geride kalırken Baf Ülkü Yurdu averajla Koopspor ile zirveyi paylaşıyor.
Baf Ülkü Yurdu 3.haftanın açılış maçında bu gece Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 20.00’de ligin diğer yenilgisiz takımı Koopspor’u konuk edecek.

Diğer maçlar 27 Nisan’da
Haftanın kapanış maçları ise 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
İskele Spor Salonu’nda oynanacak maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara saat 19.00’da karşılaşacaklar.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de ligde henüz galibiyet alamayan Soyer Aksu – Çetinkaya karşılaşacaklar.

Extend Erkekler Ligi
Takımlar                              O    G    M    AS    YS    P
1. B.ÜLKÜ YURDU             2    2    -    134    123    4
2.KOOPSPOR                    2    2    -    156    145    4
3.CEASAR    L.G.BİRLİĞİ  2    1    1    152    138    3
4.SAVOY MARMARA         2    1    1    154    145    3
5.ÇETİNKAYA                    2    -    2    126    153     2
6.SOYER AKSU                 2    -    2    130    142     2
 

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