Basketbol'da 3. hafta başlıyor... İşte puan durumu...

Extend Erkekler Ligi ikinci haftası da geride kalırken Baf Ülkü Yurdu averajla Koopspor ile zirveyi paylaşıyor.

Baf Ülkü Yurdu 3.haftanın açılış maçında bu gece Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 20.00’de ligin diğer yenilgisiz takımı Koopspor’u konuk edecek.

Diğer maçlar 27 Nisan’da

Haftanın kapanış maçları ise 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

İskele Spor Salonu’nda oynanacak maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara saat 19.00’da karşılaşacaklar.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de ligde henüz galibiyet alamayan Soyer Aksu – Çetinkaya karşılaşacaklar.

Extend Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1. B.ÜLKÜ YURDU 2 2 - 134 123 4

2.KOOPSPOR 2 2 - 156 145 4

3.CEASAR L.G.BİRLİĞİ 2 1 1 152 138 3

4.SAVOY MARMARA 2 1 1 154 145 3

5.ÇETİNKAYA 2 - 2 126 153 2

6.SOYER AKSU 2 - 2 130 142 2

