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Basketbolda KOOP BANK Amerikalısı ile gülüyor.. 81-83

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Koop, Bosleyle galip: 81-83
Basketbolda KOOP BANK Amerikalısı ile gülüyor.. 81-83

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Kaan Yatman
Savoy Marmara: Halit  (8), Kıyal (16), Hamit (19), Günay (5), Fuat (9), Emeka (10), Ramzi (8), Moore (6)
Koopspor: Halil, İhsan (13), Kercem (14), Bosley (39), Alpay(8), Emir Can (9), Hakan, Refet
İlk periyot: 23-19
İlk yarı: 44-36
Üçüncü periyot: 63-63

EXtend Erkekler Ligi’nde bu gece oynanan maçta Koopspor çekişmeli bir maç sonunda Savoy Marmara’yı 83-81 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Savoy Marmara karşısında ilk yarıda etkili oldu ve devreyi 44-36 önde bitirdi.
İkinci yarıya etkili giren Koopspor, ABD’li oyuncusu Bosley’nin oyunu ile oyuna ortak oldu ve üçüncü periyot 63-63 berabere tamamlandı.
Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken Bosley’nin son saniye basketi ile Koopspor maçı 83-81 kazandı ve ikide iki yaptı.
Maçın yıldızı 39 sayı atan Koopspor’dan Bosley  oldu.

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