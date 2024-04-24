Basketbolda KOOP BANK Amerikalısı ile gülüyor.. 81-83

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Kaan Yatman

Savoy Marmara: Halit (8), Kıyal (16), Hamit (19), Günay (5), Fuat (9), Emeka (10), Ramzi (8), Moore (6)

Koopspor: Halil, İhsan (13), Kercem (14), Bosley (39), Alpay(8), Emir Can (9), Hakan, Refet

İlk periyot: 23-19

İlk yarı: 44-36

Üçüncü periyot: 63-63

EXtend Erkekler Ligi’nde bu gece oynanan maçta Koopspor çekişmeli bir maç sonunda Savoy Marmara’yı 83-81 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Savoy Marmara karşısında ilk yarıda etkili oldu ve devreyi 44-36 önde bitirdi.

İkinci yarıya etkili giren Koopspor, ABD’li oyuncusu Bosley’nin oyunu ile oyuna ortak oldu ve üçüncü periyot 63-63 berabere tamamlandı.

Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken Bosley’nin son saniye basketi ile Koopspor maçı 83-81 kazandı ve ikide iki yaptı.

Maçın yıldızı 39 sayı atan Koopspor’dan Bosley oldu.