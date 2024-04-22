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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Musmer UniLeague Şampiyonu Oldu

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Musmer UniLeague'in heyecan dolu final maçında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstün performansıyla şampiyonluğa ulaştı.
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Musmer UniLeague Şampiyonu Oldu

Musmer UniLeague Şampiyonu

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

 

Musmer UniLeague'de şampiyon Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi oldu. UKÜ Arena'da oynanan final maçını yaklaşık bin kişi takip ederken, mücadelenin başından sonuna kadar rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstün oynayan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 69-52'lik skorla galip ayrılarak Musmer UniLeague şampiyonluğunu kazandı. Maçın en değerli oyuncusu 23 sayı katkısı ile Chijindu Omah oldu.

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Üçüncülük Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin

Final maçı öncesinde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki üçüncülük mücadelesini uzatma sonunda 83-82'lik skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi kazandı.

 

Ödül Töreni

Final mücadelesinin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Bahçeşehir Üniversitesi'ne kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. İkinci Yakın Doğu Üniversitesi'ne de madalya takdimi gerçekleştirildi.bau-ydu-1.jpg

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