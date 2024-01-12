Bakan Kacır'dan KKTC'nin yerli otomobili Günsel'in üretim tesisine ziyaret

Bakan Kacır, KKTC'nin elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret etti. Fatih Kacır, Günsel’le test sürüşü yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli yerli otomobil Günsel’in üretim tesisini ziyaret etti ve test sürüşü yaptı.

Bakan Kacır'a, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Heyette KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Bakan Kacır, Günsel’in özgün bir tasarımı olduğunu belirterek, “Türkiye her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır, her başarılı işten duyduğumuz iftiharı, Günsel marka otomobillerle de duymayı ümit ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin otomotiv konusunda tecrübeli olduğunu, bu tecrübenin Togg’la taçlandığını aktaran Kacır, araştırma, geliştirme ve tasarım odaklı yaklaşımla bugünlere getirilen Günsel projesinin gelecek dönemde Türkiye’nin deneyimi ve tecrübesiyle bütünleşmesini diledi.

Kacır, otomotiv geliştirme sürecinin aşamalarına işaret ederek, “Mutlaka bu anlamda da çalışmaları sürdürmek lazım ama pekala satışa hazır olduğunu hissettiğim bir araç kullandım. Bugüne kadar verilen emekler iyi bir netice çıkardı.” diye konuştu.

Günsel’in renk tercihlerini de çok başarılı bulduğunu söyleyen Kacır, projede emeği geçenleri kutladı.​​​​​​​