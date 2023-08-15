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Balık hafızası kıymete bindi

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Belçika’nın KU Leuven Üniversitesinden araştırmacılar, balıkların beyinlerindeki yaşlanmayı durdurabildiğini keşfetti.
Balık hafızası kıymete bindi

Özellikle yaşlılarda görülen demans (bunama) hastalıkları henüz tedavi edilemiyor ancak çalışmalar sürüyor. KU Leuven’den araştırmacılar, bu kapsamda yaşam döngülerini dört ila altı ay içinde tamamlayan ‘Afrika turkuaz killifish’ türü balıklar üzerinde deney yaptı.

AA’nın haberine göre boyama yöntemiyle yaşam döngüsünün sonuna yaklaşmış balıkların beyinlerinde çok sayıda hastalıklı ve yaşlı hücre tespit eden araştırmacılar, kanser tedavisinde kullanılan ‘Dasatinib’ ve genellikle alerjiler için reçete edilen ‘Quercetin’ isimli ilaçları balıklara bir hafta boyunca uyguladı.

Araştırmacı Jolien van Houcke, süreç sonunda yaşlı balıkların beyin hücrelerinde yenilenme tespit ettiklerini duyurdu.

Van Houcke, şunları ifade etti: “Bu kısa tedaviyle bile yaşlanan hücrelerin yüzde 30’unu ortadan kaldırabildik. Beyni gençleştirmekle kalmadık, beynin onarım kapasitesini de artırdık. Tedaviden sonra balık, yaralanma veya hastalıktan sonra beyin onarımı için gerekli olan yeni sinir hücrelerine dönüşebilen daha fazla bölünen kök hücrelere sahipti.”

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