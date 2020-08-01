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Baraka, Bilişim Suçları Yasası’nı değerlendirecek

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Baraka’da “Bilişim Suçları Yasası Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilecek.
Baraka, Bilişim Suçları Yasası’nı değerlendirecek

Baraka Kültür Merkezi, 6 Ağustos Perşembe saat 20.00’de Bilişim Suçları Yasası'nın hak ve özgürlüklerimiz bağlamında ele alınacağı bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyor.  Hukukçu Nazen Şansal'ın konuşmacı olduğu ve tüm halka açık olan bilgilendirme toplantısı Kızılbaş’taki Baraka lokalinin bahçesinde gerçekleştiriliyor.

Baraka’dan yapılan davette etkinliğin tüm halkın katılımına açık olduğu ve yasa hakkında bilgi paylaşımının amaçlandığı belirtilerek “6 Ağustos Perşembe akşamı Kızıbaş'taki Baraka Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek toplantıya katılıp yasa hakkında bilgi edinebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

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