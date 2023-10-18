Barınaktaki hayvanlarla vakit geçirdiler, mama yardımı yaptılar

‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla okulda toplanan mamaları, okulun Onur Kurulu öğrencileri, öğretmenleri Ahmet Gökhan ve Müdür Muavi Sevgül Şeduh ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Ziyaret sırasında hayvanlarla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, onları sevmeyi, ilgi göstermeyi de ihmal etmedi. Hem barınaktaki hayvanlara yardım etmek hem de öğrencilere hayvan sevgisini aşılama amacı taşıyan sosyal etkinlik projesinde bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi.