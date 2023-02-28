Başbakan Üstel, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Coşan’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, 28 Şubat Sivil Savunma günü dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nurullah Coşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel, 28 Şubat Sivil Savunma günü dolayısıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Nurullah Coşan ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada; Sivil Savunmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak “Ulusal afet yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığımız; halkımızın ihtiyaç duyduğu ve yaşanabilecek muhtemel her tür afete yönelik müdahale gücünün koordine edilmesi görevinin yanında, günün gereklerine uygun afet yönetimi süreçlerini her gün geliştirerek uygulamaya devam etmektedir” dedi.

Depremde yaşanan can kayıplarının acısını ülkece yüreğimizde hissettiğini söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “Bu zor günlerde, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi süresince Sivil Savunmanın önemini ve insan hayatı için gerekliliğini bir kez daha yaşayarak görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizin deprem kuşağı bölgesinde olması, gerekli önlemleri zamanında almayı ve arama kurtarma hizmetlerini geliştirmeyi yaşamsal bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu düşünceyle hareket eden hükümetimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızın personel ve ekipman ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için harekete geçmiş ve bu yöndeki çalışmalara öncelik vermiştir."

Başbakan Ünal Üstel, “Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, Sivil Savunma Teşkilatı Mensuplarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten tebrik eder, yürütmekte oldukları çalışmalarda başarılar dilerim” diye konuştu.